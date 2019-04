Sanción de Oscar Figueroa no afecta su participación en Tokio 2020

Oscar Figueroa fue suspendido por la Federación Internacional de Halterofilia al no reportar su paradero para un control antidoping sorpresa; no obstante, el atleta de 35 años explicó que dicha situación se presentó por un "error" y no comprometerá su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Figueroa, medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, explicó su situación a través de una carta.

"Por un error humano y sin ninguna mala intención, al momento de diligencias la información referente al Primer y Segundo Q, es decir el primer y segundo trimestre de 2019, la verificación de envió no se guardó. Este error conlleva a que yo no sea elegible para participar en la competencia de Campeonato Panamericano próximos a realizarse en Guatemala; y adicionalmente, me implica un primer llamado de atención", explicó.

Figueroa aclaró que solamente hasta alcanzar tres llamados de atención se vería comprometida su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Su inasistencia a los próximos Panamericanos de levantamiento de pesas le impedirá sumar puntos clasificatorios para las máximas justas deportivas; no obstante, Figuero se encuentra bien ubicado en el ranking.