¡Qué glamour! Este es el espectacular estilo de Jlo en Nueva York

La encantadora Jennifer López no para de sorprender a todo el mundo con su inigualable estilo y belleza latina.

Ahora, con ánimos de promocionar su nuevo sencillo "Medicine", la artista se encuentra en la ciudad de Nueva York para atender a numerosos medios que desea con locura una entrevista de la estrella, y más aún cuando se encuentra comprometida con Alex Rodríguez.

Vea También: Conozca a la atractiva y envidiable hermana de Paola Jara

Precisamente, cuando asistió al programa "KTU's Cubby And Caroline In The Morning", la artista arrasó con todas las cámaras que capturados su llegada, pues la cantante lucía bastante glamurosa.

Aquí unas de las tantas fotografía en las que se aprecia a Jlo luciendo gafas oscuras, aros, brazalete, pantalón a la cintura con tirantes, top blanco sin mangas, una abrigo café, y por supuesto, su lujo anillo de compromiso.

Así deja encantados con su caminar en las calles. / Getty Imágenes