Edwin Cardona: "México tiene un fútbol parecido a la Liga Premier"

Edwin Cardona, atacante del Pachuca del fútbol mexicano, aseguró este miércoles que el fútbol mexicano es difícil y parecido a la Liga Premier de Inglaterra, puesto que "nunca se sabe con qué te vas a encontrar".

"He venido evolucionando, porque regresé de una liga diferente, tuve que adaptarme y no es fácil por la competencia que hay. México no tiene un fútbol fácil, eso me gusta, es parecido a la Premier League, nunca se sabe con qué te vas a encontrar, puedes ir ganando y en cinco minutos te dan la vuelta", reveló.

Los Tuzos llevan marca perfecta en casa con seis triunfos en seis apariciones, mientras que de visitante suman tres empates y cuatro derrotas.

"Es difícil describirlo, no sé que pueda pasar en la mente de cada uno de nosotros, pero somos parte de esta problemática, tal vez es cuestión de actitud. No sé qué pasa cuando jugamos fuera, no puede ser que demos un buen partido de local y sea lo contrario de visitante", señaló.

El exjugador de Boca Juniors, Atlético Nacional y Monterrey, entre otros, desmarcó de la culpa al entrenador del Pachuca, el argentino Martín Palermo, y reconoció que pasa más por la inercia negativa de sus compañeros al jugar en cancha ajena.

"Hay que cambiar eso, el técnico nos puede entrenar en la semana de la mejor forma, pero debemos reflejarlo en el terreno de juego, estar más concentrados, tener actitud. La fortaleza en casa ha sido presionar desde el inicio buscando el gol para manejar el partido, afuera no hemos salido igual", aseveró.

Cardona recordó que ante América dieron un gran primer tiempo y tuvieron ventaja, pero terminaron con cinco en contra. Otro ejemplo fue el partido ante Cruz Azul, en el que Pachuca se fue goleado con tres tantos del Estadio Azteca.

Pachuca, con 13 partidos sin perder como local, recibirá el próximo sábado al Veracruz, que lleva 23 encuentros sin ganar.