Don Omar no cree que Karol G sea la “reina del reggaetón”

‘Anuel AA’ ha generado una discusión tras hablar de la carrera de Ivy Queen y definir a su novia Karol G como la 'reina del reggaetón'.

Anuel cree que una mujer que no pega una canción hace más de siete años no puede ser llamada 'reina del reggaetón'.

Instagram

Vea también: Impactantes fotos de Emilia Clarke luego de dos aneurismas cerebrales

Al escuchar esto Don Omar quiso realizar un video en el que habla de la influencia musical de Ivy Queen sobre su carrera, además, le sugirió que le preguntara a Karol sobre “La potra”.

"Pregúntale a Karol G qué piensa ella de Ivy Queen, pregúntale si su primera canción no la escribió pensando en Ivy como ejemplo a seguir", dijo Don en un video publicado en sus historias de Instagram.

Otro de los artistas que defendieron a Ivy fue Residente: “"no me hablen de números, porque McDonalds tiene muchos números, hace mucho dinero, y su comida no sirve para nada".

Continuó: “Los números se compran (...) pero lo que no se puede comprar es el respeto, y si tú eres rapero y no tienes respeto, no tienes nada".