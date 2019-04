¡Candente! Así se ve Miley Cyrus en diminuto traje de baño de Chanel

La ex estrella Disney, Miley Cyrus no deja de sorprender a sus seguidores. Luego de mostrar en sus redes su nuevo look retro en el que revive a su personaje Hannah Montana ahora revoluciona este viernes con una fotografía a blanco y negro donde se ve todo el esplendor de la cantante.

Miley porta un diminuto vestido de baño de la firma Chanel. Con este, se deja en evidencia que la cantante está en la mejor época de su vida.