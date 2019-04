¿Quién es el padre del segundo hijo de Amber Rose? /

La modelo Amber Rose ha anunciado este miércoles por sorpresa su segundo embarazo. La empresaria y escritora, que ya es madre de un niño de seis años llamado Sebastian junto a su exmarido Wiz Khalifa, está esperando su primer retoño en común junto a su actual pareja, Alexander 'AE' Edwards, con quien se la relacionó sentimentalmente por primera vez el pasado otoño.

La celebridad ha dado a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado una fotografía en la que aparece sometiéndose a una ecografía junto al mensaje: "@ae4president y yo estamos muy emocionados de anunciar que tenemos un bebé, otro niño, en camino. Sebastian está muy emocionado ante la idea de convertirse en hermano mayor".

El futuro papá también ha querido compartir esa misma imagen de un momento tan especial con todos sus seguidores al mismo tiempo que proclamaba su amor eterno hacia su chica.

"Incluso en medio de la oscuridad... mi hijo brillará. Gracias, cariño, por el mayor de los regalos. Qué locura. Te quiero. Me muero de ganas de arrasar con todo con mi niño. Y pequeño, te prometo que no me enfadaré si tus primeras palabras son: ¿Dónde estás las z***as? (es broma, aquí habrá cero masculinidad tóxica)", ha asegurado.

Al igual que la gran mayoría de los ex de Amber, Alexander 'AE' Edwards también es una figura destacada de la escena musical urbana, aunque en su caso su carrera se ha desarrollado en un discreto segundo plano como vicepresidente de la división de nuevos talentos de la compañía discográfica Def Jam. Por obligaciones de su trabajo, Edwards se mueve en los mismos círculos sociales y de hecho mantiene un trato muy cordial con Tyga, el antiguo prometido de la mejor amiga de Amber, Blac Chyna, con quien tiene además un hijo llamado King Cairo. Por su parte, el mencionado rapero mantuvo un noviazgo de varios años con Kylie Jenner que llegó a coincidir en el tiempo con el compromiso de Blac Chyna con Rob Kardashian, hermano mayor de la gurú del maquillaje. Y por supuesto nadie ha olvidado aún cómo el amor dio paso al odio entre Amber Rose y Kanye West -actual marido de Kim Kardashian y cuñado de Kylie- tras su ruptura.



Esa telaraña de conexiones viene a demostrar que el mundo del entretenimiento es un pañuelo y al final todo queda en casa.