‘Repost’ de sexy bailarina termina semidesnuda bailando “Contra la Pared”

La bailarina rusa, Valeritta, enciende las redes sociales con su sexy baile al ritmo de ‘Contra la pared’, el nuevo hit musical del cantante J Balvin.
La publicación cuenta con millones de reproducciones desde el Instagram del artista, pues esta mujer destapa su pecho al terminar la canción, justo en la parte de la letra que dice “se quita sola la ropa”,
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Y aunque la bailarina permaneció de espaladas, unos segundos antes de terminar el video, se voltea y deja ver parte de sus senos.
Y para evitar la censura recurre a un ‘sticker’, con el que finalmente desliza sus manos y brazos con el fin que el 'emoticón' sea el único que la cubra.
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🔥CONTRA LA PARED🔥 #Repost @valeritta_m with @get_repost ・・・ Cúcara, mácara 😜 ⠀ Пожалуйста, отмечайте @jbalvin @duttypaul в комментариях😌🙏🏻 Мне будет приятно, если они заметят😈 ⠀ Please tag @jbalvin @duttypaul in the comments🙏🏻 I will be glad if they see it🔥 ⠀ Choreo by @valeritta_m ❤️ Camera @detalya_electro
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Всем привет, меня зовут Лера Малахова (Valeritta), и я самая улыбчивая денсхольщица из Питера 🤗 ⠀ Считаю, что настало время познакомится с теми, кто здесь совсем недавно и рассказать немного о себе❤️ ⠀ 🔆Мне 24 года, хотя многие думают, что около 17, когда я без косметики) ⠀ 🔆Я являюсь одним из топовых преподавателей танцев в Санкт-Петербурге по направляениям dancehall&twerk ! ⠀ 🔆Танцевальный стаж: больше 20 лет. С самого детства у меня была мечта научится профессионально танцевать, и я к ней долго и упорно шла❤️ ⠀ 🔆Изучала такие стили, как: классическая хореография, русские народные танцы, bachata, salsa, hip-hop, locking, waacking, jazz funk, vogue и др., но это было все не то. Именно Dancehall и Twerk перевернули мою жизнь🙏🏻 ⠀ 🔆Почему Денсхолл, спросите вы😏 С самого детства я очень любила творчество певиц Shakira и Beyonce🤗 Понятно, что это немного другое, но их танцы, и то, как они двигали бёдрами, всегда меня восхищало!) И я, смотря клипы, старалась повторять😇 А потом в подростковом возрасте я услышала песни Sean Paul, Beenie Man, и это было не привычно, но так афигенно!!) С тех пор мое сердце навсегда принадлежит денсхоллу🙏🏻 А тверк это для души, и чтобы мой 🌰 был всегда в форме😎 ⠀ 🔆Если вы думаете, что я всегда была такой самоуверенной, как сейчас, то нет, это не так🤫 Все моё детство было сложено из массы комплексов, заниженной самооценки и зажатости, а ещё я была пухляш🙈 Именно танцы и мое желание стать лучше помогли мне стать той, кто я есть сейчас🙏🏻 ⠀ 🔆Я являюсь руководителем и основателем команды #VMCrewRussia , с которыми мы выступаем на различных танцевальных мероприятиях в качестве приглашенных гостей, снимаемся в танцевальных клипах, а так же снимаем свои танцевальные видео😎 ⠀ 🔆Полные версии танцевальных видео вы можете посмотреть на моем YouTube канале 👉🏻 ссылка в профиле 💋 ⠀ 🔆В обычной жизни я милашка-стесняшка, но когда включается музыка, во мне просыпается огненная женщина, которая никого не оставит равнодушным😏 ⠀ 🔆Не замужем, детей нет, но в будущем планирую😇 ⠀ 🔆Имею четкое мнение о том, как должны строится отношения между мужчиной и женщиной ⠀ 🔆По образованию технарь, специальность «Аудиовизуальная техника»💪🏻