Aguilar: "Espero tener una oportunidad en la Selección de cara al futuro"

Felipe Aguilar dialogó este miércoles con el VBAR de Caracol Radio respecto a la recuperación de su lesión, la vuelta a los entrenamientos con Santos y sus oportunidades en Selección Colombia a futuro.

Respecto a su recuperación, el central de 26 años afirmó que se encuentra bien de salud pero al entrenar tiene una serie de restricciones. Una resonancia es lo único que le faltaría al ex-Nacional para volver a los entrenamientos del Santos con normalidad. "Los golpes en la cabeza son muy delicados y más por como se dio el mío porque no reaccionaba. Gracias a Dios no pasó nada", expresó.

En caso de que los exámenes médicos salgan bien, Aguilar estaría listo para jugar el lunes ante Corinthians por la semifinal del Campeonato Paulista. Por ello, es importante "no presentar casos de dolor de cabeza y/o mareos".

El tema de la confianza en juego aéreo fue otro aspecto del que habló el paisa, y más teniendo en cuenta que en su posición es constante este tipo de jugadas: "A medida que vaya desapareciendo el dolor en la cabeza, la confianza mejorará. Igual uno como futbolista quiere siempre jugar y estar ahí".

Por último, la Selección Colombia también fue tema de conversación en el VBAR. Felipe Aguilar afirmó que lo más importante es estar compitiendo pero que la decisión final es del seleccionador Carlos Queiroz. "Ya empieza el Brasileirao, que es uno de los torneos más fuertes acá, y me he dado cuenta de que él (Queiroz) ha visto algunos de mis partidos. Es más, estuve en la lista de preconvocados para la gira asiática", confirmó.