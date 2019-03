La torre Eiffel celebra 130 años de ser construida

Top départ d'un week-end de festivités en l'honneur de mes 130 ans ! 🤗

Pour les fêter dignement, je vous ai concocté : un #AdventureGame, des fanfares, une #exposition photo des femmes et des hommes qui me font vivre et bien d'autres surprises...#Eiffel130 pic.twitter.com/8QQavmjKlI