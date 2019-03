¡Prepárense! El tráiler de la nueva temporada de las Kardashian está aquí

'Keeping Up With the Kardashians' en su decimosexta temporada llega para dejar matados a todos los seguidores de las Kardashians.

Sólo pasaron tres meses desde la emisión de la última entrega del show, pero gracias a la polémica infidelidad de Tristan Thompson y Jordyn Woods, y que afectó por completo a toda la familia Kardashian, y destruyó la relación con Khloé y su hija, el reality cuenta con estupendo material para una entrega inmediata.

Kim, Kylie, Kris, Kourtney y Kendall son celebridades que cuentan con una vida bastante ajetreada, y con suficiente habilidad como para acabar de una vez por todas este triángulo amoroso, contando al mundo su versión de los hechos.

En esta entrega se espera que toda la familia exprese cómo han sobrellevado esta citación, sobre todo porque en las imágenes se observa que Khloé rompe en llanto intentado narrar lo duro que ha sido para ella esta difícil situación sentimental, y más aún por tener una hija con el hombre que le rompió el corazón.

Se espera que la controvertida historia del 'klan' salga a la luz el próximo domingo 31 de marzo.