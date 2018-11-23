Xavi Hernández anunció su retiro del fútbol profesional
El volante español aseguró que esta será su última temporada.
Xavi Hernández, volante español e ídolo del Barcelona, anunció este jueves que esta será su última temporada como futbolista profesional.
"Va a ser mi último año. En enero cumpliré 39 años y creo que es el momento de decir adiós", afirmó el centrocampista en una entrevista a la radio española Cadena Ser.
Xavi, quien se encuentra en el fútbol catarí con el Al Sadd, ha sido de los mejores futbolsitas en los últimos años, cuando jugó para el Barcelona, club que abandonó hace tres años.
Aunque nunca ha escondido su intención de sentarse en el banquillo del FC Barcelona, el club donde se formó y jugó toda su carrera en la élite, Xavi descartó hacerlo a corto plazo.
"La idea es empezar aquí en Catar para coger experiencia, probarme a mi mismo. Es una etapa nueva en la que empiezo de cero", explicó.
"Todo el mundo me ve como entrenador del Barcelona en un futuro pero yo todavía no me veo (...) Entrenar al Barça son palabras mayores, hay que estar muy preparado y yo con sinceridad todavía no me siento así", añadió.