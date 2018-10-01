¡Spoiler! Una nueva teoría de 'Vengadores 4' sugiere un emocionante final

Aunque Internet está lleno de teorías sobre diferentes personajes y filmes, ninguna película había generado tanta especulación como Vengadores: Infinity War y su secuela, Vengadores 4. Ese impactante final ha dado pie a que los seguidores analicen cada diálogo, escena y gesto de la cinta de los hemanos Russo.

Una de las últimas teorías apunta a que Nebula, el personaje de Karen Gillan, tendrá un final trágico, aunque emotivo.

Lea También: Así sería el nuevo Superman interpretado por Michael B. Jordan

Siguiendo con la tendencia a dar por hecho que la cinta incluirá un viaje en el tiempo, el usuario de Reddit therealestbignigga sugiere que los personajes darán marcha atrás para tratar de acabar con el plan de Thanos y tendrán que volver a enfrentarse al gran problema de la Gema del Alma: tener que sacrificar a alguien.

Nebula le revelaría a Gamora el plan que tiene Thanos y, al llegar a Vormir, las hermanas compartirían un emotivo momento donde Nebula pide que la empuje por el precipicio. Además, las hermanas siempre han tenido una muy mala relación, de ser así, la película pondría el broche final al arco de transformación.