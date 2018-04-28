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16 jul 2026 Actualizado 09:42

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El significado del nombre del tercer hijo de los duques de Cambridge

Han homenajeado a varios miembros de la familia con el nombre completo de su bebé.

El príncipe Guillermo y la duquesa Catalina presentando a su tercer hijo: Luis Arturo Carlos.

El príncipe Guillermo y la duquesa Catalina presentando a su tercer hijo: Luis Arturo Carlos.(Bang Media)

El príncipe Guillermo y la duquesa Catalina presentando a su tercer hijo: Luis Arturo Carlos.
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Tras días de especulaciones, el palacio de Kensington por fin ha hecho público el nombre del tercer retoño del príncipe Guillermo y su esposa Catalina: Louis Arthur Charles o Luis Arturo Carlos traducido al castellano.

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"Los duques de Cambridge están encantados de anunciar que han llamado a su hijo Luis Arturo Carlos [Louis Arthur Charles]. El bebé será conocido como su Alteza Real el Príncipe Luis de Cambridge", reza el comunicado que se ha difundido vía Twitter tras el nacimiento del niño el pasado lunes.

Arthur/Arturo ya sonaba con fuerza en todas las encuestas de las casas de apuestas británicas, que gozan de un grado de acierto superior al de muchos sondeos y encuestas oficiales en el país, en especial en lo relativo a temas relacionados con la monarquía. Por otra parte, el nombre de Louis -que el recién nacido comparte con su hermano mayor: Jorge Alejandro Luis- habría sido elegido en honor al fallecido Louis Mountbatten, uno de los tíos más queridos del duque de Edimburgo -el príncipe Felipe, bisabuelo del bebé- y su mentor. El nombre completo del príncipe Guillermo -William Arthur Philip Louis- también incluye ese mismo guiño al cercano familiar de su abuelo, que falleció en 1979 como consecuencia de la explosión de una bomba del IRA en su barco.

Y por supuesto, Carlos o Charles se debe al príncipe de Gales, una decisión de los felices papás que repite la tradición que iniciaron con su hija, la princesa Carlota, bautizada como Charlotte Elizabeth Diana en recuerdo de la fallecida Lady Di, madre de Guillermo.

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