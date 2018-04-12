Marvel Studios revela el detrás de cámaras de “Avengers: Infinity War”

Marvel Studios reveló el detrás de cámaras de una de las películas más esperadas del año, ‘Avengers: Infinity War’, la cual será estrenada el próximo 27 de abril. En esta nueva entrega por parte de los productores a sus seguidores, muestran algunas entrevistas realizadas al elenco y en donde se evidencia la buena relación entre los actores.

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La primera escena que se muestra en el video es cuando Thor es encontrado por ‘Drax el Destructor’ de los Guardianes de la Galaxia, el cual lo describe como “Un guapo y musculoso hombre” a lo que Star-Lord bromea diciendo “Yo soy musculoso”, lo que demuestra la buena relación entre los actores.

Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr también aparece en esta promoción de la saga hablando sobre su buena relación con Benedict Cumberbatch, actor que le da vida al Dr. Strange “El sentido de humor inglés de Cumberbatch hizo que las escenas sean más fáciles de trabajar”.

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