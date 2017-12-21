Fotos oficiales del compromiso del príncipe Harry

El palacio de Kensington ha revelado este jueves los dos primeros retratos oficiales del príncipe Enrique y Meghan Markle para conmemorar su compromiso. Si bien es cierto que la publicación de dichas imágenes cumple con una de las tradiciones más férreas de la casa real británica -difundir periódicamente cuidadas fotografías de sus miembros-, basta con echar un vistazo a las que han protagonizado los futuros novios para darse cuenta de que la pareja está decidida a romper con el rígido protocolo de los Windsor.

Las dos instantáneas contrastan radicalmente, por ejemplo, con la felicitación navideña compartida este año por los duques de Cambridge o con cualquiera de sus anteriores fotos, en los que el príncipe Guillermo y su esposa Catalina siempre aparecen en actitud muy sonriente pero formal, y sin dedicarse excesivas muestras de cariño. En contraposición, en el elegante primer plano en blanco y negro que han protagonizado Meghan y Enrique, los dos aparecen compartiendo un romántico momento: ella con los ojos cerrados y acariciándole la mejilla a su futuro marido mientras el nieto de Isabel II apoya su frente contra la de su prometida.

También llama poderosamente la atención el atuendo de la actriz en la otra imagen que ha visto la luz, la única en que ambos aparecen posando de cuerpo entero y en la que ella luce una blusa transparente con bordados dorados estratégicamente colocados sobre la zona del pecho, una prenda que jamás encontraría lugar en el recatado guardarropa de Catalina de Cambridge.