Conozca qué hacen Capitán América, Hulk y Luke Skywalker contra el bullying

En redes sociales se ha popularizado un video, en el que un niño le cuenta a su mamá el porqué no quiere ir al colegio. “Se burlan de mi nariz, me llaman feo. Dicen que no tengo amigos”.

Keaton Jones fue grabado por su madre, Kimberly Jones, cuando éste le contaba qué le decían sus compañeros de colegio. En el video, el pequeño se pregunta cómo las personas hayan satisfacción siendo malas con otras.

También confiesa que las agresiones iban más allá de lo verbal, sus compañeros le derramaban leche, lo empujaban y le tiraban pan.

Sin embargo, Keaton, entre lágrimas, finalmente dijo: “No hay que criticar a la gente que es diferente, no es su culpa. Pero si se burlan de ti, no dejes que te afecte. Es duro, pero todo mejorará algún día”.

Ante el video dos de “Los Vengadores” se pronunciaron. Hulk confesó que también sufrió de bullying y le escribió que todo iba a mejorar. Por su parte, Capitán América lo invitó al estreno de la próxima película del grupo de héroes de Marvel. Por otro lado, Mark Hamill, conocido por su papel de “Luke Skywalker” en Star Wars, afirmó que quienes le hacían bullying estaban celosos del pequeño.