Caterine Ibargüen vence en Bruselas y ratifica su título de la Liga Diamante( Colprensa )

Caterine Ibargüen venció en Bruselas y ratificó su título de la Liga Diamante, donde fue amplia dominadora de principio a fin conquistando 7 de las 8 paradas de la competencia. La deportista nacida en Apartadó se impuso con un salto de 14.66 metros a la kazaja Olga Rypakova, quien fue segunda con una marca de 14.41 metros.

De esta manera, la colombiana llegó a un total de 76 puntos, doblando la marca de Rypakova, segunda con un total de 39 unidades. El tercer lugar del certamen fue para la griega Paraskevi Papachristou, con un total de 20 puntos.

Caterine cierra de esta manera uno de los mejores años de su carrera deportiva, donde conquistó el oro olímpico en las máximas justas celebradas en Río de Janeiro durante el pasado mes de agosto.

Ibargüen manifestó días atrás que aún no piensa en su retiro y que su próximo objetivo es superar la marca mundial de 15.50 metros conseguida por la ucraniana Inessa Kravets en el año 1995.