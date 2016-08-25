Caterine Ibargüen estrenó con victoria en Lausana su medalla de oro( EFE )

Caterine Ibargüen estrenó con victoria su oro conquistado en los Juegos Olímpicos de Río, tras imponerse sin mayores inconvenientes en la décimo primera parada de la Liga Diamante, celebrada en Lausana, Suiza.

La atleta de Apartadó consiguió un salto de 14.76 metros como mejor registro, superando a la kazaja Olga Rypakova, quien fue segunda con una marca de 14.53.

La griega Paraskevi Papachristou fue tercera con un salto de 14.18; mientras que la venezolana Yulimar Rojas fue la gran ausente de la jornada.

Caterine continúa al frente de la Liga Diamante con 56 puntos, Rypakova suma 27 y Rojas 15, de esta manera se perfila para conquistar nuevamente el título de la competencia.

Los registros de la colombiana en Lausana fueron:

Primer salto

14.41

Segundo salto

14.34

Tercer salto

X

Cuarto salto

14.70

Quinto salto

14.76

Sexto salto

13.79