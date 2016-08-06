Casa por cárcel a directivos de la multinacional Global Brokers

Con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, el juez 13 Penal Municipal de Barranquilla (Atlántico), con función de control de garantías, cobijó José Gregorio Pérez Arteaga y a Ostap Rafael Tapias Artuz, directivos de la compañía Global Brokers, por su presunta participación en la estafa a más de 330 víctimas.

Estas personas, según la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Atlántico, habrían incurrido en los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero y concierto para delinquir.

En desarrollo del proceso se estableció que las víctimas registradas hasta el momento suscribieron contratos de mandato con las empresas Global Brokers, Grupo Constructores Aliados y Grupo Empresarial Aliados, para adquirir inmuebles que presuntamente se encontraban en procesos de remate.

Las compañías en mención, al parecer mediante engaños, indicaban que se trataba de bienes a cargo de la Dirección Nacional de estupefacientes (DNE), con lo cual se dedicaron a captar dineros de sus clientes, a quienes a pesar de cancelar el valor de la compra del inmueble, para que las empresas mencionadas hicieran las respectiva gestión de adquisición de derechos litigiosos y traspaso de la propiedad, nunca se los entregaron.