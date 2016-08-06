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29 jul 2026 Actualizado 09:34

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Justicia

Casa por cárcel a directivos de la multinacional Global Brokers

Son investigados por presuntamente estafar a más de 300 personas

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Con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, el juez 13 Penal Municipal de Barranquilla (Atlántico), con función de control de garantías, cobijó José Gregorio Pérez Arteaga y a Ostap Rafael Tapias Artuz, directivos de la compañía Global Brokers, por su presunta participación en la estafa a más de 330 víctimas.

Estas personas, según la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Atlántico, habrían incurrido en los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero y concierto para delinquir.

En desarrollo del proceso se estableció que las víctimas registradas hasta el momento suscribieron contratos de mandato con las empresas Global Brokers, Grupo Constructores Aliados y Grupo Empresarial Aliados, para adquirir inmuebles que presuntamente se encontraban en procesos de remate.

Las compañías en mención, al parecer mediante engaños, indicaban que se trataba de bienes a cargo de la Dirección Nacional de estupefacientes (DNE), con lo cual se dedicaron a captar dineros de sus clientes, a quienes a pesar de cancelar el valor de la compra del inmueble, para que las empresas mencionadas hicieran las respectiva gestión de adquisición de derechos litigiosos y traspaso de la propiedad, nunca se los entregaron.

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