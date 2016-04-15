Doce niños habrían muerto por desnutrición en Solano: personero

Miguel Beleño, personero de Solano, Caquetá, se mostró alarmado en Caracol Radio al informar que doce niños indígenas habrían muerto en los resguardos Jerusalén y Puerto Sábalo por desnutrición y enfermedades desencadenadas por la mala alimentación.

“He venido denunciando esta situación, al parecer hay una falencia médica en el bajo Caquetá porque los niños, las comunidades indígenas no están recibiendo asistencia médica. Y de acuerdo a unas denuncias que me llegaron de dos gobernadores, dos niños fallecieron por desnutrición y por diferentes patologías asociadas a la mala alimentación”, dijo Beleño, quien denuncia como medida preventiva evitando que la historia amarga de La Guajira se repita en el Caquetá.

“Los líderes indígenas manifiestan que han muerto diez niños en el 2015. La situación es preocupante. En el 2016, dos menores murieron, entre ellos, una niña en el Aracuara hace una semana”.

Soy testigo- denuncia el personero- del abandono de esas comunidades indígenas por parte de la Administración Departamental. “Los indígenas, en sus balsas artesanales, se tardan hasta seis días en movilizarse desde sus comunidades hasta el casco urbano de Solano. Y cuatro días en los deslizadores con motor. Por allá casi no llega nadie. Por esto, las autoridades departamentales poco hacen presencia”, explicó Beleño.

Solano tiene 42 mil kilómetros de extensión. Y un viaje de la Alcaldía hasta las zonas apartadas en deslizador alcanza los $10 millones en transporte, según el personero.