Defensoría alerta por problemas sanitarios en el agua de siete municipios

Los resultados del estudio de la calidad del agua, que adelantan el Instituto Nacional de Salud y las Secretarías de Salud del país, revelan según el seguimiento de la Defensoría del Pueblo, que hay 7 municipios declarados como sanitariamente inviables, en el reporte de 2015, los cuales son,

Norosí y Hatillo de Loba en Bolívar, Cisneros en Antioquia, El Castillo en el Meta, Piamonte y Timbiquí en Cauca, además de Dibulla, en el departamento de La Guajira.

Según el informe por el riesgo sanitario también fueron declarados en riesgo, San Jacinto, Tiquisio y Río Viejo en Bolívar, Santa Ana y Nueva Granada en Magdalena y Solita en el departamento de Caquetá.

Lo que indican los hallazgos es que en estos territorios donde habitan cerca de 300.000 colombianos, el agua no es apta para la ingesta y supone un riesgo para los habitantes, de allí el llamado urgente de la Defensoría para que los mandatarios locales tomen medidas y destinen recursos para atender la problemática.

"Como resultado de ello, los habitantes ven restringido el uso doméstico del líquido vital, y deben incurrir en alternativas como la adquisición de elementos para potabilizar el agua, o en su defecto la compra de agua embotellada. Sin embargo, cuando se trata de regiones apartadas, donde el recurso hídrico es escaso y donde la pobreza es un agravante más del panorama, las posibilidades de abastecerse con agua en mal estado son altísimas", señaló el organismo.