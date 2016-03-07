Defensoría alerta por problemas sanitarios en el agua de siete municipios
El departamento más afectado es el de Bolívar donde hay cinco casos, el problema afecta 214.583 personas.
Los resultados del estudio de la calidad del agua, que adelantan el Instituto Nacional de Salud y las Secretarías de Salud del país, revelan según el seguimiento de la Defensoría del Pueblo, que hay 7 municipios declarados como sanitariamente inviables, en el reporte de 2015, los cuales son,
Norosí y Hatillo de Loba en Bolívar, Cisneros en Antioquia, El Castillo en el Meta, Piamonte y Timbiquí en Cauca, además de Dibulla, en el departamento de La Guajira.
Según el informe por el riesgo sanitario también fueron declarados en riesgo, San Jacinto, Tiquisio y Río Viejo en Bolívar, Santa Ana y Nueva Granada en Magdalena y Solita en el departamento de Caquetá.
Lo que indican los hallazgos es que en estos territorios donde habitan cerca de 300.000 colombianos, el agua no es apta para la ingesta y supone un riesgo para los habitantes, de allí el llamado urgente de la Defensoría para que los mandatarios locales tomen medidas y destinen recursos para atender la problemática.
"Como resultado de ello, los habitantes ven restringido el uso doméstico del líquido vital, y deben incurrir en alternativas como la adquisición de elementos para potabilizar el agua, o en su defecto la compra de agua embotellada. Sin embargo, cuando se trata de regiones apartadas, donde el recurso hídrico es escaso y donde la pobreza es un agravante más del panorama, las posibilidades de abastecerse con agua en mal estado son altísimas", señaló el organismo.