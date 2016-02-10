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29 jul 2026 Actualizado 09:29

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Ciencia y medio ambiente

Con tutela garantizan agua para la cárcel 'El Bosque' en Barranquilla

La Defensoría del Pueblo recibió las denuncias de 1.900 internos, afectados con la intermitencia del servicio.

(Colprensa/Archivo)

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A la cárcel 'El Bosque' de Barranquilla, el agua llega dos veces al día, por espacio de 45 minutos, lo que sumado a las altas temperaturas, el hacinamiento y la confluencia de virus como Zika y Chikungunya, podría generar una emergencia sanitaria en el centro carcelario.

La situación que viven 1.900 internos fue conocida desde hace año y medio, por varias denuncias que llegaron a la Defensoría del Pueblo, el organismo interpuso una acción de tutela ante el Juzgado 13 Civil del Circuito, el cual falló para amparar los derechos de la población carcelaria.

En adelante y según lo ordenado a la dirección del establecimiento penitenciario, se respetarán los acuerdos de suministro en los horarios de 5:30 am a 6:30 am, de 10:00am a 11.00 am, de 2:30pm a 3:30 pm, así como un horario adicional de 6:00pm a 6:30pm para abastecer las baterías sanitarias y llenar los tanques de cada patio.

El fallo también ordena al INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, proveer los recursos para garantizar los derechos fundamentales de los internos, en especial en temas de servicios públicos.

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