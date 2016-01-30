Una investigación por salida de bomberos en aeropuerto de Florencia abre Aerocivil

Colombia

La determinación la tomó la Entidad, luego que el vuelo de Avianca AV9251, que cubría la ruta Bogotá-Florencia este viernes 29 de enero tuvo que aterrizar en la terminal aérea Benito Salas de Neiva, ya que el Aeropuerto Gustavo Artunduaga de Florencia no contaba en el momento de aproximación con servicios de extinción de incendios para atender el aterrizaje, procedimiento que es exigido para la operación aérea por la actual categoría con la que cuenta el aeropuerto.

En una comunicación la Aerocivil explicó que esa razón, la Aeronáutica Civil abrió proceso de investigación para esclarecer los motivos por los cuales no se encontraba el servicio de bomberos aeronáuticos al momento del aterrizaje en el Aeropuerto de Florencia.