Junior confirma la venta de Luis Quiñones a los Pumas de México

Barranquilla

Fuad Char, accionista del Atlético Junior, ha confirmado la venta de Luis Quiñones a Pumas de México. El dirigente no precisó el costo de la negociación, pero ha asegurado que ingresará un buen dinero al cuadro barranquillero por la venta del futbolista.

Quiñones, quien tenía contrato vigente con el cuadro barranquillero, llega a México procedente de Independiente Santa Fe, cuadro en el que disputó 36 partidos durante el 2015 y anotó 5 goles, siendo una de las piezas claves en la obtención del título de la Copa Sudamericana.

El jugador de 24 años también vistió los colores en Colombia de Patriotas de Boyacá, Águilas Doradas y Atlético Junior.

Char también confirmó la continuidad del técnico Alexis Mendoza en el banquillo barranquillero para la temporada 2016.