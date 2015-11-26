La CREG revisará fórmula para ajustes del precio del gas en la costa
Para el efecto se contará con el punto de vista de los empresarios y dirigentes cívicos de la región caribe.
Una revisión detallada de la fórmula que establece los ajustes en el precio del gas en la Costa Caribe está realizando la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
El director de la Comisión, Jorge Pinto, manifestó que ya se han reunido con industriales y dirigentes cívicos para conocer cuál es el mejor camino que se debe adoptar.
El problema radica en que la nueva fórmula se ajustaría con la inflación lo que va a provocar un incremento en el costo de este combustible para la región caribe.
Ante esta situación, los empresarios costeños han solicitado a la CREG que se tenga en cuenta el precio del WTI que va a generar una reducción en el precio del gas.
“Yo quiero decirles que cuenten con la mejor voluntad de mi parte y que estoy dispuesto personalmente a lo que a mí se refiere, a tener una actitud constructiva y cooperativa”, señaló el director de la Comisión en un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.