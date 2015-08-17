Asesinan una educadora en Betulia, suroeste de Antioquia

Las autoridades investigan el asesinato con arma de fuego de una joven de 27 años de edad, identificada como Claudia Marcela Hoyos García, quien se ha desempeñado como educadora en el suroeste antioqueño

El comandante de la policía en Antioquia, Coronel Ramiro Riveros manifestó que indagan si el homicidio ocurrido en el barrio Nariño del municipio de Betulia, tiene relación con la captura días atrás del compañero sentimental de la profesora

“De acuerdo a la verificación que hemos hecho el esposo de esta señora se encuentra capturado por el delito de homicidio y vinculada con el tráfico de estupefacientes y en el trabajo de investigación esa podría ser una de las hipótesis, ya se han recolectado algunas informaciones con el apoyo de la fiscalía general de la nación”, señaló el coronel Riveros

La educadora se encontraba desempleada en estos momentos, por lo que no figura vinculada a una institución educativa.