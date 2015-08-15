Capturan empleado de un colegio que abuso de una estudiante en Medellín

La policía capturó gracias a información de la ciudadanía a alias ‘El Loco’, un hombre de 34 años que se hacía pasar por empleado de aseo en un colegio del barrio Boston, centro oriente de Medellín, al parecer para abusar de menores de edad

Según el coronel John Jairo Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana, alias ‘El Loco’ logró abusar de una menor de edad en los baños del plantel educativo

"De inmediato se inicia la investigación, dando con una orden judicial contra un sujeto de 34 años, alias "El Loco", que se hacía pasar por aseador del centro educativo y mediante engaños lleva a la niña en un baño del colegio y accede carnalmente a la menor", puntualizó el oficial. El hombre ya tenía antecedentes judiciales por hurto y violencia contra servidor público

Las autoridades solicitaron a la comunidad denunciar ante la policía cualquier irregularidad que se registre en las instituciones educativas de la capital antioqueña.