Refuerzan seguridad en vías de Antioquia por puente festivo

La policía de carreteras reforzó la seguridad en los ejes viales del departamento de Antioquia con motivo de la amplia circulación vehicular durante el puente festivo de la asunción de María

Según las autoridades se dispuso de 14 puntos de control específicos en sitios estratégicos para monitorear los vehículos, especialmente en las cinco regiones donde se desarrollan fiestas y ferias este fin de semana

Según Julián Sierra, gerente encargado de operaciones de la Secretaria de Infraestructura, la red vial no cuenta ni con cierres, ni restricciones para quienes quieran desplazarse

“En el puente festivo hay acceso a las cabeceras municipales, no hay ninguna restricción a la transito, no hay restricciones que impidan acceso a los municipios, tenemos 10 kit de maquinaria para atender cualquier eventualidad en las diferentes subregiones y recomendamos a los usuarios acatar la recomendación de las autoridades en carretera”, sostuvo el funcionario

La policía tiene dispuestos operativos especiales para evitar riñas o alteraciones del orden públicos en los municipios de fiesta, es decir, Sonsón, Yalí, Santa Rosa de osos, San Carlos, Jericó, La Ceja, Cisneros y Guarne, donde habrá bandas musicales, carros antiguos, gastronomía, silleteritos, cabalgatas, danzas, ferias artesanales y mitos y leyendas.