Propuestas como el Congresito distraen la atención, dice Sergio Fajardo

Frente a la propuesta del Presidente Juan Manuel Santos de crear un Congresito como mecanismo para acelerar la refrendación de los acuerdos de paz, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, manifestó que este tipo de propuestas distraen la atención de lo verdaderamente importante, que es crear pedagogía de la paz

“Propuestas de esta naturaleza o de otra índole, muchas veces distraen de lo que vienen construyendo. Yo creo que en este momento se convierte en una distracción, entonces creo que es un motivo para empezar a discutir en lugar de estar mirando la esencia: cómo se está avanzando en la negociación, cómo va a ser la participación en política de quienes están discutiendo allá (en Cuba). Entonces, nos saltamos a una discusión que empaña lo que está pasando y distrae la atención”, expresó Sergio Fajardo en Caracol Radio

Aseguró que el presidente Juan Manuel Santos debe ser más cuidadoso en las propuestas y en cómo genera confianza a la comunidad

“Aquí todos interpretamos, pero yo siento que tiene que haber una pedagogía más cuidadosa y más juiciosa para ir llegando a las discusiones, que es natural que se discutan, pero todas las cosas tienen su momento, pasando ciertas etapas; esto es intempestivo y se empieza a discutir sobre varios temas y se convierte de una discusión a muchas veces una polarización. Por eso, para mí, no se avanzan cómo tendrían que avanzarse en las discusiones acerca de lo que está pasando en la Habana”, explicó el gobernador Fajardo a Caracol Radio

Además el mandatario seccional agrega que se debe buscar el mejor mecanismo para refrendar los acuerdos de paz, donde cada colombiano pueda expresar su opinión

“Tiene que haber un mecanismo donde todas las personas en Colombia podamos hacer sentir nuestra opinión con respecto al proceso de paz y la negociación. Yo creo que es extemporánea esta discusión, mi visión es que debemos seguir avanzando en una pedagogía de lo que significa construir la paz, qué es lo que puede pasar, seguir construyendo confianza”, concluyó Sergio Fajardo, Gobernador de Antioquia