El alcalde de Medellín corrió etapa de la Vuelta a Colombia hasta Ituango

En desarrollo de la Undécima etapa de la Vuelta a Colombia, que partió de Donmatías y que por primera vez llega al municipio de Ituango, el alcalde Medellín, Aníbal Gaviria Correa se trepó a su bicicleta y corrió el trayecto

En diálogo con Caracol Radio desde la propia carretera, el mandatario local argumentó que la llegada a Ituango de la competencia ciclística es el reflejo de la transformación que ha tenido el norte del departamento, especialmente en la recuperación social, la adecuación de las vías por la intervención del proyecto Hidroituango

“Aquí vamos con un grupo de EPM, vamos hacer todo el esfuerzo para ver si logramos coronar esta etapa del día de hoy. Yo siempre he sido un aficionado a la bicicleta desde niño y he sido un aficionado al ciclismo y reitero que el ciclismo es el deporte bandera de Colombia, nos ha dado alegría en todo los aspectos, en la ruta la pista y el BMX”, afirmó Gaviria Correa a través de Caracol Radio

El señor Gaviria Correa además resaltó el contexto social que Hidroituango ha generado desde antes de iniciarse las obras, con la creación de 7 mil empleos y la reducción de tiempos de trasporte entre Medellín y los municipios del área de influencia

“Ituango como municipio y de alguna manera toda la zona de influencia del proyecto han tenido dos grandes afectaciones. Una es el olvido que genera la distancia, las dificultades de las carreteras y otra el tema de la violencia, que en muchas ocasiones ha agobiado a Ituango y otros municipios. Este es el cumplimiento de un sueño, el de Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, todos los municipios del área de influencia”, estimó Gaviria Correa en diálogo con Caracol Radio en la propia carretera

La undécima etapa de la Vuelta Colombia se corrió con un retraso de una hora, debido a un accidente de tránsito en Girardota, lo cual dificultó la llegada de algunos grupos de ciclistas y de la logística al municipio de Donmatías.