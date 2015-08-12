Desplazamiento indígena en Carepa es forzado por los Úsuga, dice la Policía

Mediante investigaciones, la Policía Nacional logró establecer que el Clan Úsuga estaría presionando el desplazamiento de los campesinos e indígenas del resguardo Polines, en el municipio de Carepa, donde la semana pasada un helicóptero se precipitó a tierra y fallecieron 16 uniformados

Según la Región seis de la Policía, los miembros de la banda criminal Clan Úsuga, que actúan en esa parte de la zona de Urabá, pretenden entorpecer las operaciones de la Policía y de los grupos especiales que buscan, en esa franja de Antioquia, a los jefes de esta agrupación del narcotráfico

Así lo confirmó el General José Ángel Mendoza Guzmán, comandante de la Región 6 de la Policía Nacional, al advertir que se mantienen e intensifican esas operaciones.- “Ellos saben que las operaciones, como lo dispuso el Gobierno Nacional y la Dirección General de la Policía van a continuar, por lo tanto les interesa generar presión ante los ciudadanos para que salgan a protestar, recordemos que antes eran indígenas, ahora son comunidades campesinas las que salen a protestar, pero eso es presionado, sin lugar a duda, por el Clan Úsuga”, insistió el general Mendoza Guzmán

El oficial manifestó además que a pesar de los inconveniente continuarán las intervenciones y patrullajes, simplemente el que se ha requerido en las investigaciones propias para la recolección de material probatorio que permita determinar que ocurrió realmente con el Helicóptero siniestrado. -.-