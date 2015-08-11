Muere niño tras accidente en piscina de casino de suboficiales en Antioquia

En las últimas horas el Hospital infantil San Vicente fundación de Medellín confirmó la muerte de un niño de seis años edad quien había sido remitido desde el magdalena medio, tras un accidente en una piscina

Se trata del menor Beiying Varela Saldarriaga quien tuvo un incidente en la piscina del casino de suboficiales del cantón de la décima cuarta brigada en Puerto Berrio, Antioquia, según se informó en un comunicado de la séptima división del Ejército

Al parecer el niño habría llegado allí en compañía de las señoras Jennifer Londoño y Patricia Londoño, quienes fueron invitadas por un suboficial de la unidad militar

En el comunicado se aclara que un “soldado salvavidas de la piscina lo socorrió y atendió, siendo llevado de forma inmediata al dispensario médico de la unidad militar donde se le bridaron los primeros auxilios y luego se trasladó a un centro asistencial”

Por ahora las autoridades están a la espera de un dictamen de medicina legal que establecerá las causas de la muerte del niño de tan solo seis años de edad.