Roberto Vélez era la mejor opción: cafeteros en Antioquia

Al conocer que Roberto Vélez será confirmado como nuevo gerente de la Federación de Cafeteros del país, los productores del grano en Antioquia aseguraron que era la mejor opción de la terna elegida

Así lo señaló a Caracol Radio, Alonso Suárez, vocero del movimiento dignidad cafetera, al indicar que el señor Vélez es quien más conoce la dinámica de este sector en la economía nacional, confían que pueda aportar desde su liderazgo a solucionar las problemáticas y generar mayores oportunidades

"La elección del señor Roberto Vélez para la gente de dignidad cafetera queda una persona que no era la que nosotros habíamos postulado, pero que entre los tres que había es la persona que más conoce la dinámica cafetera y esperamos acompañarlo en lo posible y también le haremos las recomendaciones respetuosa, confiamos que él nos apoye en estos momentos tan difíciles como por ejemplo el precio que ya está por encima de 740 mil pesos", sostuvo el señor Suárez a través de Caracol Radio

Manifestó que horas antes de conocerse el nombramiento, tras las renuncias de Luis Guillermo Vélez y Adriana Mejía Cuartas, los presentantes del movimiento se reunieron con el señor Roberto Vélez para manifestar algunas de las prioridades de los cafeteros

"Por ejemplo propiciar una reforma profunda al interior de la federación nacional de cafeteros, un cambio en la operación comercial y la apertura de la explotación de cafés de origen para que puedan tener mayor precio y revisar y ajustar la fórmula de cálculo para el precio interno del café que no la entendemos todavía", detalló en Caracol Radio el líder antioqueño

Desde el comité departamental de cafeteros de Antioquia a través de un comunicado también se reconoció que respaldaban "la elección de Roberto Vélez Vallejo, como Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia".