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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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Justicia

&#8203;Policía adelantó extinción de dominio a propiedades de alias Félix

A Salazar Londoño le fueron declaradas la extinción de dominio a 3 apartamentos, 2 casas, 3 terrenos rurales, un parquea

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La Fiscalía 25 Especializada Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, adelantó la intervención de 19 bienes muebles e inmuebles ubicados en los municipios de Medellín, Segovia y Remedios, Antioquia, los cuales eran propiedad de Carlos Mario Salazar Londoño, alias Félix de 36 años

Este sujeto es un ex funcionario público y está sindicado de financiar la Organización Criminal Los Rastrojos, que luego se autodenominaron Seguridad Héroes del Nordeste, cuyo accionar criminal esta en esa subregión antioqueña al mando de alías Palagua

A Salazar Londoño le fueron declaradas la extinción de dominio a 3 apartamentos, 2 casas, 3 terrenos rurales, un parqueadero y  lote de terreno urbano

De igual manera se le hizo la afectación de 300 acciones de  sociedades y empresas dedicadas a la extracción de oro y otros metales preciosos, en las zonas mineras del Magdalena Medio y Nordeste de Antioquia.

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