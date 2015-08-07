La Fiscalía 25 Especializada Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, adelantó la intervención de 19 bienes muebles e inmuebles ubicados en los municipios de Medellín, Segovia y Remedios, Antioquia, los cuales eran propiedad de Carlos Mario Salazar Londoño, alias Félix de 36 años

Este sujeto es un ex funcionario público y está sindicado de financiar la Organización Criminal Los Rastrojos, que luego se autodenominaron Seguridad Héroes del Nordeste, cuyo accionar criminal esta en esa subregión antioqueña al mando de alías Palagua

A Salazar Londoño le fueron declaradas la extinción de dominio a 3 apartamentos, 2 casas, 3 terrenos rurales, un parqueadero y lote de terreno urbano

De igual manera se le hizo la afectación de 300 acciones de sociedades y empresas dedicadas a la extracción de oro y otros metales preciosos, en las zonas mineras del Magdalena Medio y Nordeste de Antioquia.