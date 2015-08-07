Más de un millón de personas en desfile de carros antiguos en Medellín

Son 22 kilómetros de recorrido que atraviesa la ciudad, en donde la ciudadanía se apostado a lado y lado de la vía

Son 270 vehículos que ruedan por las calles de la capital antioqueña, en una caravana colorida, donde se podrá apreciar desde el carro más antiguo un camión Mack de 1919, importado de Estados Unidos, hasta Limusina Lincoln de 1.998 que participó en el ritual fúnebre del expresidente venezolano Hugo Chávez

“Todo está saliendo muy bien, las expectativas están muy altas, tenemos un despliegue comercial muy hermoso con caravanas y show, tenemos a Nicky Jam en una de las caravanas, tenemos las fuerzas aéreas de colombinas con dos helicópteros de combate, más de un millón de personas aproximadamente que disfrutan del desfile”, señaló Carlos Tisnes, director ejecutivo Museo del Transporte Fundación

Son 20 años que cumple el desfile de carros clásicos y antiguos, por ello, este año el tema elegido fue “Herencia sobre Ruedas”, con la intensión de resaltar la historia que se escribe año tras año con este evento en la feria de las flores

La salida fue desde las instalaciones del periódico El Colombiano en el municipio de Envigado y se prevé que concluya a las 2 y 30 de la tarde en las afueras de la Universidad Eafit.