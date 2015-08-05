Cientos de extranjeros se gozan la Feria de las flores de Medellín

Como cada año, las diversas actividades y eventos de de la Feria de las Flores 2015 ha tenido una importante presencia de turistas internacionales que han expresado su alegría con la programación, el clima y los atractivos de Medellín.- De numerosos sitios del mundo, los visitantes escogieron en esta época del año para acudir a la primaveral Medellín para vivir la experiencia de la Feria de las Flores que llega a sus 58 años de existencia y cerrará la programación oficial el domingo, nueve de agosto, con el monumental Desfile de Silleteros.- La joven Janell Vanarthos, llegó de Nueva York a Medellín invitada por su amiga Natalie Simmons, otra joven también estadounidense pero de familia colombiana. Llegaron a la ciudad atraídas especialmente por la Feria de las Flores, y admitieron que han vivido una experiencia muy cultural que solo se encuentra en Medellín, detalló la Alcaldía de esta ciudad.

"Me encanta la comida, mis favoritas son las arepas y ahora me como dos arepas con queso todos los días, pero obviamente las flores son el mayor atractivo. Pronto traeré a mi madre, pues a ella le encantan las flores", relató la joven estudiante norteamericana que, además, ha aprovechado para aprender español con la familia de su amiga Natalie

A su turno, la joven Natalie Simmons, con ancestros colombianos, confesó: "La Feria de las Flores es una temporada inolvidable en Medellín, una ciudad muy animada una época que no se puede perder, me encanta la gente de la ciudad, son muy queridos y alegres para celebrar todo. Para la próxima invitaré a mi novio, que es de Irlanda, ya que nunca ha tenido una experiencia tan especial como la Feria de las Flores y yo se que le encantará estar aquí"

La Alcaldía de Medellín celebró la presencia de numerosos jóvenes, mayores y familias del exterior que se encuentran en la ciudad para disfrutar la Feria de las Flores 2015.-