260 autos clásicos y antiguos ruedan el 7 de agosto en Feria de las flores

Unos 260 vehículos entre clásicos y antiguos, procedentes de diferentes ciudades colombianas participarán este año en el ya tradicional y esperado Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, uno de los eventos abiertos más atractivos de la Feria de las Flores de Medellín

Este Desfile, organizado por el Museo del Transporte, y con el patrocinio principal del diario El Colombiano, llega en este 2015 al vigésimo aniversario y para esta oportunidad saldrán a las calles a exhibir la Herencia sobre Ruedas, “con los abuelos y nietos representados en vehículos nuevos y antiguos de diferentes marcas, porque uno escribió la historia y otro la mantiene viva”, al decir de los orientadores de este evento

Añadieron que por lo menos un millón de espectadores podrán apreciar “autos de Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cartagena y Cali, a lo largo de un recorrido de 22 kilómetros por las calles de Envigado y Medellín, en cuyas aceras se reúnen más de un millón de personas de Colombia y del exterior, para disfrutar el majestuoso Desfile, que se ha convertido en uno de los certámenes gratuitos más multitudinarios de la Feria de las Flores”

EjemplaresEntre los vehículos llegados de ciudades diferentes a Medellín destacan, un Austin de 1946, Pontiac 1968, Simca 1962, Chevrolet 1955, Porsche 1977, Alfa Romeo 1974, además de un Mercury 1950, Ford 1951, Nissan 1980, Ford 1955, Ford 1972, Chevrolet 1958, Mercedes Benz 1972, Chevrolet 1959, Mercedes 1972. Igualmente un Plymouth de 1939, un Willys 1946, un Ford 1964 y un Volkswagen 1969

El 40% de los autos que desfilan este año, lo hacen por primera vez, lo que se convierte en toda una novedad para el público asistente

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos en Medellín destaca por tener uno de los recorridos más largos en el mundo con vehículos clásicos y antiguos en movimiento y además con sus conductores y acompañantes vestidos a la usanza del modelo de los carros, convirtiéndolo en toda una pasarela y un recorrido por la historia del automóvil

La salida de los vehículos que participan en el desfile este viernes 7 de agosto, será a las 10:30 a.m. desde las instalaciones del periódico El Colombiano, gran aliado y patrocinador principal del Desfile. La llegada será en la universidad EAFIT a donde arribarán los autos alrededor de las dos y media de la tarde

RecorridoDebido a las obras civiles que se adelantan en la ciudad de Medellín, habrá variaciones en el recorrido. La salida será desde EL COLOMBIANO por la puerta de la Avenida Regional, por allí se transitará hacia la Calle 29 Sur para tomar la Avenida Las Vegas. Pasa por sobre el puente de Envigado y continua hasta la Calle 46 A Sur. Gira hacia la derecha para llegar a la Avenida Regional y tomar la calzada oriental hasta el Edificio Bancolombia, donde se cambia de carril para pasar por las graderías de la organización, que están en el costado occidental

Continúa por esta vía hasta la calle 44, San Juan, hasta llegar a la glorieta de la Avenida del Ferrocarril y tomar por esta vía en sentido Sur. Sube por el puente que empalma con la Avenida Guayabal, en la carreras 52 y 53 hasta llegar al parque de Cristo Rey. Allí girará a la izquierda para tomar la vía del puente de la 4 Sur y llegar al desvío que está sobre la derecha antes del puente, para salir a la Autopista Sur y llegar hasta el puente de la Aguacatala

Cruza el Río Medellín y por la oreja suroriental regresará a la Avenida Regional y por el costado oriental buscar el ingreso a EAFIT, portería del Instituto del Plástico, donde finaliza el recorrido

El mapa puede verse en www.desfiledeautosantiguos.com Componente social Desfile de Autos Como ha sido tradición desde el inicio del desfile, los excedentes económicos son destinados al apoyo de entidades sin ánimo de lucro que ayudan a personas de escasos recursos en el departamento de Antioquia, especialmente la Fundación Infantil Santiago Corazón, que atiende a niños con problemas cardíacos, los cuales no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir sus tratamientos

En sus 20 años el certamen ha entregado recursos cercano a los 3 mil 800 millones de pesos a cerca de 20 entidades y fundaciones que trabajan por los más necesitados