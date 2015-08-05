Abierta la exposición Orquídeas, pájaros y flores en la Feria de Medellín

La magia, el color y las raras formas que conforman la belleza de una orquídea se podrán apreciar desde este miércoles y hasta el próximo domingo en el Jardín Botánico de Medellín durante la Vigésima Segunda versión de la Exposición Orquídeas, Pájaros y Flores y la Feria de Artesanías

Una explosión de belleza combinada con la creatividad de las personas permitirá que miles de visitantes disfruten de la exposición de más de 15 mil especies de orquídeas y 20 mil de flores

"Este rito anual de la sociedad colombiana, un rito que cumplimos con todo el simbolismo, con todo el compromiso, con la convicción que consagramos esta ciudad de Medellín a la orquídea, nuestra flor nacional, así entonces estamos consagrando la ciudad a la belleza y más aún a la vida", dijo el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, al declarar abierto este evento

El mandatario local agradeció la presencia del Gobierno Nacional a través del Ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo López, como también de los expositores nacionales e internacionales.- “Esta exposición aumenta el realce y la significación que ha tenido por 22 años. Con el Ministerio hemos impulsado diversos propósitos en la labor de conservación, protección, exaltación y difusión de nuestros valores ambientales, proyectos como el de Parques del Rio, Jardín Circunvalar, el Cinturón Verde, dan fe del compromiso del Ministro de Ambiente y el Gobierno Nacional con la sostenibilidad y el equilibrio ambiental de Medellín y el Valle de Aburrá”, destacó el alcalde Gaviria Correa

Por su parte el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López dijo “usted alcalde ha sido un gran aliado para el tema ambiental, lo más mágico de nuestro país es la biodiversidad, debe haber educación ambiental, mientras no cambiemos el relacionamiento con el medio ambiente no avanzaremos”

Y LOS GIGANTESMedellín respira flores por todas sus calles, en los gigantes de flores exhibidos en plaza mayor recibieron en sus primeros días unas 40 mil visitas, una cifra que supera todas las expectativas

"Han sido las figuras más fotogénicas de toda la feria, sino porque realmente hemos superado el número de visitantes que vino el año pasado, el domingo tuvimos más de 25 mil visitantes en el día y entre ayer y hoy hemos tenido unos 15 mil visitantes, lo que he hecho que supere todas las expectativas que teníamos", precisó Claudia Patricia Márquez, primera dama de Medellín

En la ciudad se siguen en marcha cientos de eventos de la feria, hoy en el tradicional parque cultural nocturno habrá un homenaje al son y el bolero en el parque de los pies descalzos