A Medicina Legal en Medellín llevarían los policías muertos en Urabá

Desde la víspera, la sede de Medicina legal en Medellín quedó en alerta para recibir los cadáveres de los policías muertos en el siniestro aéreo en Urabá, pues en esta ciudad por ser la más próxima al sitio del accidente y tener los recursos técnicos y humanos necesarios, se adelantarán las diligencias de inspección forense

El traslado de los cadáveres a esta capital fue confirmado por el Secretario de Gobierno de Antioquia, Juan Esteban Mesa, de acuerdo con información que le suministró la policía

El señor Mesa expresó a nombre de la Gobernación de Antioquia su mensaje de solidaridad y acompañamiento a las familias y seres queridos de cada uno de los hombres que murieron en cumplimiento de su deber

El secretario de gobierno de Antioquia destacó el papel que ha tenido la policía antinarcóticos en desarrollo de la operación Agamenón contra el Clan Úsuga, señalado como la principal banda criminal del narcotráfico en el país.- "Yo creo que esto que se está dando es histórico pues se aúnan los esfuerzos de la fiscalía y de la policía, pasando del enfrentamiento militar al enfrentamiento también judicial con investigaciones sólidas y contundentes; este modelo se debe replicar para enfrentar esos grupos armados ilegales”, consideró el funcionario del gobierno antioqueño