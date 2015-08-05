Santa Fe y Junior sacan la ventaja en los 4° de final de la Copa Águila

Independiente Santa Fe goleó 3-0 al Cortuluá y dio un paso muy importante para llegar a las semifinales. Por su parte el Junior ganó 2-1 al Deportes Tolima.El miércoles 12 de agosto se disputarán las otras lleves entre Medellín – Cali y Deportivo Pasto – Once Caldas.Los juegos de vuelta están previstos para el 26 de este mes. El campeón tendrá un cupo a la Copa Sudamericana del 2016.