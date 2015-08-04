Isagén tuvo menos utilidades en primer semestre 2015 por impuesto a renta

La generadora de energía eléctrica, Isagén, informó que bajó en 1 por ciento las utilidades netas durante el ejercicio del primer semestre de 2015, como consecuencia, en parte, por el pago de impuesto a la renta definido en la última reforma tributaria

Durante los primeros seis meses del presente año la utilidad neta se ubicó en 211 mil 723 millones de pesos

La estatal pagó en ese periodo 60.859 millones de pesos en impuestos ordinarios, 24.514 millones en el CREE, una sobretasa de 13.579 millones de pesos y un diferido de 38.601 millones para un total en obligaciones tributarias de 137.553 millones de pesos, respecto a los 66.091 millones que pagó en el primer semestre de 2014. La variación fue de 104 por ciento

“Este resultado neto se ve afectado, en primer lugar, por el registro de los gastos financieros relacionados con la deuda adquirida para la financiación de Sogamoso, el cual en el semestre ascendió a 163.048 millones de pesos, de intereses y en segundo lugar por el efecto de la mayor provisión del impuesto de renta, por cuenta de la reforma tributaria”, indicó la generadora

No obstante, en el primer semestre del año, los ingresos operacionales de Isagén fueron de 1,3 billones de pesos. El Ebitda fue de 642.967 millones de pesos, ambos superiores a los registrados durante el año pasado en un 16 por ciento y 73 por ciento respectivamente