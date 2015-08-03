Carlos Castro renunció a la dirección técnica de Jaguares de Córdoba, convirtiéndose en el primer DT que abandona su cargo en la Liga Águila II."Un día después del partido ante Medellín me despedí del grupo de jugadores, ellos me dijeron que era una decisión apresurada, pero considero que esto no es de dar tiempo, es de dar soluciones inmediatas y lo que menos quiero es perjudicar una institución", señaló el entrenador a los micrófonos de Caracol Radio. Castro no ganó en condición de local, en la cuarta fecha de la Liga, lo que provocó que el tolimense presentara su carta de renuncia a la junta directiva. "El resultado ante Medellín no era lo que esperábamos y cuando de local no se dan las cosas es mejor dar un paso al costado. La gente quiere ver a su equipo ganador en casa y no logramos los tres puntos. Creo que es mejor dar un nuevo aire al equipo", indicó Castro.​El equipo de Montería, que cayó 2-1 ante el "Poderoso de la Montaña", es décimo en la tabla de posiciones con cuatro puntos, resultado de una victoria, un empate y dos derrotas

"Con el trabajo que está haciendo la junta directiva, el equipo se va a sostener en primera y ojala logre el objetivo que es estar entre los ocho finalistas de este torneo", concluyó Castro.