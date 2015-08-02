Cayó el baloto en Medellín

La empresa IGT operadora del juego del Baloto en Colombia, informó que un apostador en la ciudad de Medellín fue el ganador del sorteo No. 1491 que se jugó anoche con un premio de $15.000 millones

Los números ganadores 05 - 10 - 11 - 12 - 13 – 30 fueron seleccionados de manera automática por la máquina expendedora localizada en la Droguería La Bastilla en el centro de Medellín

La persona a quien se le compuso la Feria de las Flores también le había apostado a la denominada “revancha”

El boleto ganador fue comprado desde el viernes pasado

Según Mateo Villamil director de la Unidad de Juegos de la empresa IGT operadora del juego, se trata del segundo premio más alto en los últimos 3 años

En la droguería donde se expendió el Baloto ganador, los tres empleados no salen del asombro desde que fueron notificados por la empresa IGT y aunque están contentos indicaron que no esperan que el nuevo millonario se acuerde de ellos y les haga un regalito

El 26 de enero de 2014 fue la última vez que el popular Baloto había caído en la ciudad de Medellín, en esa oportunidad con un acumulado de $62.000 millones.