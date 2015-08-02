Cae en Medellín banda internacional, llegó a hurtar en feria de las flores

Tras recibir información de la ciudadanía, las autoridades lograron ubicar en Medellín una banda internacional dedicada al hurto, conocida como ‘Los Tutos’ e integrada por dos hombres y una mujer

Según los antecedentes es un trio de bogotanos que se especializaron en hurtar en eventos masivos, ellos al parecer llegaron hacen algunos días a la ciudad a traídos por la gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros que vienen a disfrutar de la feria de las flores

“Son delincuentes que precisamente dentro de la investigación determinaron que delinquían en unas ciudades principales de nuestro país e incluso de otros países como es Ecuador, México utilizando documentos falsos”, señaló el coronel Carlos Alberto Wilches Goyeneche, subcomandante policía metropolitana del Valle de Aburrá

Agregó: “Ahora llegaron a Medellín porque estamos en ferias y fiestas, precisamente recibimos la información que llegaron especialmente a la ciudad por esta época”

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, algunos de ellos ya tienen antecedentes de hurto calificado, tráfico de armas y falsedad en documento

‘Los Tutos’ alcanzaron a hurtar algunos establecimientos en la zona comercial del barrio El Poblado.