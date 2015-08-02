Cae en Medellín banda internacional, llegó a hurtar en feria de las flores
Según los antecedentes es un trio de bogotanos que se especializaron en hurtar en eventos masivos.
Tras recibir información de la ciudadanía, las autoridades lograron ubicar en Medellín una banda internacional dedicada al hurto, conocida como ‘Los Tutos’ e integrada por dos hombres y una mujer
Según los antecedentes es un trio de bogotanos que se especializaron en hurtar en eventos masivos, ellos al parecer llegaron hacen algunos días a la ciudad a traídos por la gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros que vienen a disfrutar de la feria de las flores
“Son delincuentes que precisamente dentro de la investigación determinaron que delinquían en unas ciudades principales de nuestro país e incluso de otros países como es Ecuador, México utilizando documentos falsos”, señaló el coronel Carlos Alberto Wilches Goyeneche, subcomandante policía metropolitana del Valle de Aburrá
Agregó: “Ahora llegaron a Medellín porque estamos en ferias y fiestas, precisamente recibimos la información que llegaron especialmente a la ciudad por esta época”
Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, algunos de ellos ya tienen antecedentes de hurto calificado, tráfico de armas y falsedad en documento
‘Los Tutos’ alcanzaron a hurtar algunos establecimientos en la zona comercial del barrio El Poblado.