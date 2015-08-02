Mientras se recupera, investigan cabo sobreviviente de ataque en el Cauca

Mientras se recupera en la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín es investigado por las autoridades el cabo primero Wilder Camilo Aguilar Sánchez, único sobreviviente del atentado de las Farc en el municipio de Buenos Aires, Cauca

Según las autoridades, el militar fue trasladado después una solicitud de la familia y se encuentra acompañado por especialistas debido a su crítico estado de salud

El comandante de la cuarta brigada del Ejército, General Néstor Robinson Vallejo, indicó que el uniformado responde a algunos estímulos

“Es una condición especial en el que la persona hace algunas manifestaciones frente a algunos estímulos, pero no podemos decir que haya avanzado sustancialmente en sus condiciones de salud”, puntualizó el oficial

Reconoció el general Robinson que el cabo Aguilar en medio de su crítica condición está en una casa fiscal porque enfrenta una investigación por los hechos ocurridos en el norte de cauca donde diez de sus compañeros perdieron la vida

“Son unas circunstancias que se manejan con mucha sensibilidad desde cada cara y hay que respetar la independencia de la justica que será que en medio de la investigación que adelanta determinará responsabilidades por estos hechos donde no podemos desconocer que hay unos hombres asesinados”, subrayó el comandante de la Cuarta Brigada

Wilmar Camilo Aguilar, de 28 años de edad y oriundo de Andes, Antioquia entró al ejército en el año 2007.