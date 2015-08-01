Cuatro heridos por gases en minas de Buriticá, Antioquia

Cuatro mineros informales que cuidaban una mina en Buriticá, en el occidente medio de Antioquia, resultaron afectados por gases pimienta y debieron ser hospitalizados, tras ser atacados con disparos y gases al parecer por miembros de la compañía de Expertos Seguridad, que presta servicio a una multinacional minera en la zona

Jesús Alberto Serna, vocero de los mineros se encontraban en la mina ‘El Tequilazo’, manifestó que el ataque fue injustificado por lo que denunciaron ante la policía lo ocurrido e instauraron denuncia penal

Los cuatro afectados por el gas fueron llevados al Hospital de Buriticá en donde permanecen recibiendo atención médica

La gobernación de Antioquia emitió una alerta temprana porque asegura que hay factores de riesgo actualmente que podrían generar las confrontaciones ocurridas en el 2013 cuando en un operativo de desalojo de la Policía dos personas resultaron muertas y once heridas

En el 2014 se registró una explosión en la que murieron 4 mineros, sin que hasta ahora las autoridades hayan podido establecer responsabilidades

El Proyecto Buriticá es propiedad de continental Gold se compone de 16 concesiones registradas que cubren 16,982 hectáreas, y 46 concesiones pendientes de registro para un total de 42,303 hectáreas, pero dentro de esas concesiones se estima trabajan unos 6 mil mineros informales.