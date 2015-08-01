Con silleteritos y caballitos de palo, niños se toman la feria de flores

Los niños también son protagonistas en la feria de las flores que despegó ayer con un concierto inaugural en la zona del estadio Atanasio Girardot

Decenas de niños participan en el tradicional desfile de silleteritos en el barrio La Floresta, donde en su espalda cargan silletas, de no más de 5 kilos, pero que tienen un gran peso de tradición y costumbre paisa

Paralelamente en el centro de Medellín se cumple la cabalgata infantil de caballitos de palo, un recorrido muy colorido con caballos creados por los niños y sus familias

Además este fin de semana se espera el arribo de 14 mil menores de edad en el parque norte para que disfruten de toda una rumba infantil en la zona que suena

“Este año la zona que suena será en el parque norte, allí esperamos miles de niños con sus familias, para ellos tendremos actividades lúdicas, recreativas, culturales y hasta concierto de su música favorita”, expresó Natalia Martínez, directora de la feria de las flores

La familia también tiene actividades, hoy se abre el bazar de las flores, una nueva apuesta en la feria, que busca integrar a grandes y chicos en el parque lineal Ciudad del Río

En la programación de este sábado también se destaca los tablados en los corregimientos de Altavista, San Cristobal y San Antonio de Prado

Además continua la eliminatoria del festival nacional de la trova en la plazoleta Gardel y fondas de mi tierra con la demostración de las costumbres de unos 40 municipios de Antioquia

Los héroes de la patria tendrán un tributo con un concierto a las siete de la noche en plaza mayor con el Combo de las Estrellas, Los Cantores de Chipuco, Nacho Acero y otros artistas nacionales

Las autoridades reiteraron la invitación a propios y extraños para que acaten las recomendaciones de los organismos de control y denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 123.