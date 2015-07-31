Capturan siete miembros microtraficantes del combo Universidad de Antioquia
Entre los detenidos hay estudiantes, auxiliares de talleres, y trabajadores dedicados a vender estupefacientes.
Siete personas requeridas por orden judicial emanada por el Juzgado 28 Penal de Medellín fueron capturadas por el grupo investigativo de delitos especiales de la Sijín, unidad de estupefacientes, en los barrios Loreto, La Milagrosa, Robledo Pajarito y Castilla, y en el municipio de Bello
Según la investigación, los ahora procesados hacen parte del combo ‘Universidad de Antioquia’, encargados de la venta de estupefacientes en pequeñas dosis en este centro educativo
Mediante nueve diligencias de allanamiento y registro practicadas fueron detenidos alias ‘Care Paila’ o ‘Muñeco’, de 22 años, estudiante universitario, coordinador y vendedor de estupefacientes este combo, alias ‘El Loco’, 25 años, estudiante, coordinador y vendedor de drogas
Alias ‘Gorra Vieja’, 21 años, auxiliar de taller, vendedor de estupefacientes, alias ‘Soldado’, 23 años, trabajador independiente, vendedor de estupefacientes, alias ‘Barbado’, 24 años, pulidor de madera, vendedor de estupefacientes, alias el ‘Flaco’, de 22 años, vendedor de drogas; alias ‘Dany’, 20 años, estudiante universitario, vendedor de drogas
Las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía 74 Seccional de la Unidad Seccional Antinarcóticos