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31 jul 2026 Actualizado 13:44

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En Medellín, muere un obrero al caerle un andamio en una construcción

Cristian Camilo Osorio López falleció en un edificio del barrio Loreto al caerle un andamio de un piso 10

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El joven Cristian Camilo Osorio López, de 25 años, murió al caerle un andamio desde un piso 10 en un edificio en construcción del barrio Loreto, centro-oriente de la ciudad, donde trabajaba como cerrajero

 Al parecer otro obrero cayó desde este piso y quedó pendiendo, pero el andamio sí impactó al joven Osorio López de 25 años, quien perdió la vida de manera instantánea

 Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y si la constructora tenía todas las medidas de seguridad exigidas para este tipo de obras

 El otro obrero, que tuvo que ser rescatado en las alturas, se encuentra en un centro asistencial, donde se recupera después de ser intervenido en uno de sus brazos.

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