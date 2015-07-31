Las Fondas de mi tierra abren la Feria de las flores 2015

Este viernes 31 de julio, a las 3 de la tarde, se abren las puestas del Aeroparque Juan Pablo Segundo, en el sur de Medellín, para dar paso a uno de los eventos más representativo de la Feria de las Flores, una singular exposición que se extenderá hasta el domingo 2 de agosto

Es uno de los eventos masivos de mayor acogida de la Feria, en la que este año los visitantes encontrarán costumbres y tradiciones de 40 municipios, una fonda llanera y una colonia del Carnaval de Barranquilla, durante este primer fin de semana de la Feria

También habrá exhibición equina, que será una de las principales novedades en la programación de las Fondas de mi tierra este año, con la presentación de caballos pura sangre españoles, percherones, trote y galope

La programación incluye shows de humor, presentaciones musicales de diversos géneros, trovas infantiles y de mayores, comparsas, festival de silletas y reinado de la pregonera, entre otras actividades

Los organizadores anuncian “una espectacular apertura” y una programación especial hasta el próximo domingo, shows de humor con el grupo Risas, Música y Magia del Ejercito Nacional, desfile y parada militar con cantos de trote corto, exhibición de Agility con la Guardería Canina, viejotecas y presentaciones musicales con importantes artistas nacionales, como el Checo Acosta con su espectáculo Folclore, José Luis Hortúa, Los de Yolombó, Los Parranderos de Antioquia, Karol la Princesa de la música popular, Juan Álvarez, Edward Romero la revelación del vallenato al mejor estilo silvestrista y diomedista

El Festival de la Trova (adulto e infantil), es otro tradicional evento de la cultura paisa que no puede estar por fuera de Fondas de Mi Tierra, al igual que el Desfile de Silleteritos, armado de silletas en tarima, Festival de Música Parrandera y Carrilera, Reinado de la Pregonera y una muestra con más de 60 artesanos, que traerán a la ciudad todo el ambiente pueblerino de los municipios antioqueños, para disfrute de los asistentes

Otra novedad de la quinta edición de Fondas de Mi Tierra, será la inclusión, por primera vez, de una gran exhibición equina a cargo del parque temático Vía Láctea, compuesta por la narración poética Historias del Caballo, presentación de pura sangre españoles y percherones, trote y galope Caballo Colombiano, demostración de arriería y enjalme, show de rancheras, mariachis y émulos del despecho, entre otras actividades